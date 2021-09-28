Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama - Haberler
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Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

AA / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat
Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğrenci, İtfaiye Haftası dolayısıyla yangın ihbarıyla TÜGVA binasına çağırdıkları itfaiye ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup öğrenci, İtfaiye Haftası dolayısıyla yangın ihbarıyla Tügva binasına çağırdıkları itfaiye ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfında (TÜGVA) eğitim gören bir grup öğrenci, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak bulundukları binada yangın çıktığı ihbarında bulundu.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, söz konusu binada öğrenciler tarafından çiçek ve alkışlarla karşılandı.

İtfaiye ekibi kendileri için hazırlanan pastayı keserek öğrencilere ikram etti.

Ekip sorumlusu İbrahim Halil Güzen AA muhabirine, 12 yıldır itfaiyede görev yaptığını belirterek, ilk defa böyle bir sürprizle karşılaştığını söyledi.

"Gençlerimiz ve çocuklarımız böyle güzel bir etkinlik için bizleri düşünmüşler. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Hepsine çok teşekkür ediyorum." diyen Güzen, trafikte itfaiye araçlarına karşı duyarlılık beklediklerini belirtti.

Güzen, "Yanan ev bize yol vermeyen sürücülerin bir yakınına ait olabilir. Ambulansa yol verdiğimiz gibi itfaiye aracına da yol verilmeli." dedi.

İtfaiye eri İdris Konacak da ilk defa böyle güzel bir etkinlik ile karşılaştıklarını dile getirerek, yangın olmamasına sevindikleri gibi karşılaştıkları sürprizle de mutlu olduklarını aktardı.

Öğrencilerden Emine Çiftel, yangın ihbarında bulunmalarının hemen ardından ekiplerin geldiğini anlatarak, ekiplerin yangını ararken sürprizle karşılaştığını belirtti.

Alkışladıkları ve çiçek verdikleri ekiplerin çok büyük bir şaşkınlık yaşadığını ifade eden Çiftel, "Mutluluklarını gözlerinden görebiliyorduk. Hem onlar hem bizim için çok güzel oldu. İtfaiye Haftasını bütün yüreğimle kutluyorum. Allah bizi onlarsız bırakmasın. Kazasız belasız güzel günleri olsun." diye konuştu.

Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama

AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika! Yangın ihbarına giden itfaiye ekibine öğrencilerden sürpriz kutlama - Haberler
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