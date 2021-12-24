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Son dakika... Yangın ihbarı asılsız çıktı, vatandaş tepki gösterdi

Son dakika... Yangın ihbarı asılsız çıktı, vatandaş tepki gösterdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Aydın'ın Efeler ilçesinde asılsız yangın ihbarı ekipleri harekete geçirirken, mahalle sakinleri de olaya tepki gösterdi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde asılsız yangın ihbarı ekipleri harekete geçirirken, mahalle sakinleri de olaya tepki gösterdi.

Olay, Cuma Mahallesi 208 sokak üzerindeki 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ikamet yangını ihbarı üzerine itfaiye, polis, sağlık ve doğalgaz ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri herhangi bir yangına rastlamadı. Bir süre çevrede araştırma yapan ekipler normale dönerken polis ekipleri de asılsız ihbarda bulunan şahsın belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Asılsız ihbara tepki gösteren mahalle sakinleri, "Gerçek dışı ihbarlar yüzünden tüm ekipler zor durumda kalıyor. Ekiplerin burada bulundukları zaman içerisinde gerçek bir olay olsa hesabını kim verecekti" ifadelerini kullanarak asılsız ihbarda bulunan şahsın bulunarak gerekli işlemin yapılmasını istediler. - AYDIN

Son dakika... Yangın ihbarı asılsız çıktı, vatandaş tepki gösterdi

Son dakika... Yangın ihbarı asılsız çıktı, vatandaş tepki gösterdi

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