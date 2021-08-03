Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı
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Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla Marmaris'te 6. gününe giren yangınlarda itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların ölüm kalım mücadelesi kameralara yansıdı.

Muğla Marmaris'te 6. gününe giren yangınlarda itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların ölüm kalım mücadelesi kameralara yansıdı. Bir yandan alevlerle mücadele edip diğer yandan da çaresizce koşturan itfaiye ekiplerine zor anlarında polis ekiplerinin TOMA'saı yetişti. Marmaris Bölgesi'ndeki TOMA'lar da alevlere su sıkarak söndürme çalışmalarına katıldı.

Kameralara yansıyan bir diğer görüntüde ise söndürme ekiplerine destek veren vatandaşlar adeta tırnakları ile alevlere karşı mücadele verdi. Aniden yön değiştiren alevlere karşı hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yangından kaçmak yerine elleri ile yeri kazıyıp alevlerin üzerine kum atarak söndürmeye çalıştılar. Gökova Körfezi'ne kadar ulaşan yangında ise karayolunu aşan alevler ise adeta felaketin boyutunu gözler önüne serdi. - MUĞLA

Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı
Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı
Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı
Yangın bölgesinde itfaiyecilerin ve vatandaşların ölüm kalım savaşı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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