Son Dakika | Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı
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Son Dakika | Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı İneğinin yandığını düşünen yaşlı kadın fenalık geçirdi Mahallenin dibinde metrelerce havaya yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı mahallede...

Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı

İneğinin yandığını düşünen yaşlı kadın fenalık geçirdi

Mahallenin dibinde metrelerce havaya yükselen alevler korku dolu anlar yaşattı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan yangının sıçradığı mahallede korku dolu anlar yaşandı. Yangın, Evrenleryavşi Mahallesi'ni de etkisini altına alırken, alev alev yanan mahallede yaşayan vatandaşlar canlarını zor kurtardı.

Manavgat'ta yaklaşık 30 saattir süren yangının yayıldığı çevre giderek genişliyor. Evrenleryavşi Mahallesi'nde saat 15.00 civarında ormanlık alanda başlayan yangın, geniş bir alana yayılarak yerleşim yerlerine ulaştı. İtfaiye ekipleri, orman bölgesinde çıkan yangına müdahale ederken, vatandaşlar da alevlerin üzerilerine doğru geldiğini görünce arabalarına binip telaş içerisinde mahalleyi terk etti. Bazı vatandaşlar, kurtarabildikleri hayvanlarını alarak bölgeden uzaklaştı. Mahalleyi boşaltma çabaları hızla sürerken ineğinin yandığını düşünen yaşlı bir kadın düşerek fenalık geçirdi. Yaşlı kadını çevredeki vatandaşlar su vererek kendine getirdi. Vatandaşlar daha sonra kadını arabalarına alarak bölgeden uzaklaştırdı. Korku ve panik anlarının yaşandığı Evrenleryavşi Mahallesi'nde yaşanan dehşet anları ise kameralara yansıdı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk ediliyor.

Son Dakika | Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı
Son Dakika | Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı
Son Dakika | Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı
Son Dakika | Yangın bir mahalleye daha sıçradı, vatandaşlar canını zor kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Elifnaz Altürk

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