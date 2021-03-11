Son dakika: Yanan kumbaraya esnafın müdahalesi yetmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Yanan kumbaraya esnafın müdahalesi yetmedi

11.03.2021 12:54 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:02
Son dakika: Yanan kumbaraya esnafın müdahalesi yetmedi

Son dakika 3. sayfa haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde atık kağıt kutusunda çıkan yangın önce esnafın sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde atık kağıt kutusunda çıkan yangın önce esnafın sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında atık kağıt kutusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Durak Mahallesi'nde bulunan PTT binası karşısındaki atık kağıt kutusunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kutudaki kağıtların tutuşması üzerine büyüyen yangına kahveci esnafı su hortumu ve kovalarla doldurdukları su ile söndürmeye çalıştı. Daha sonra sönmeyen kağıt kutusu Belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, kısa sürede yangını söndürürken kutu kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Son dakika: Yanan kumbaraya esnafın müdahalesi yetmedi
Son dakika: Yanan kumbaraya esnafın müdahalesi yetmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Meghan Markle Ferhan Şensoy Hakan Taşıyan Rasim Öztekin
Spor Can Bartu Erol Bulut Mustafa Er Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Yanan kumbaraya esnafın müdahalesi yetmedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:04:24. #1.15#
title