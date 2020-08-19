Son Dakika | Yalvaç ve Şarkikaraağaç'ta Kovid-19 denetimleri Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'nın Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetimler gerçekleştirildi.

Isparta'nın Yalvaç ve Şarkikaraağaç ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetimler gerçekleştirildi. Yalvaç Kaymakam Vekili Onur Yılmazer, Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü, kurum amirleri, polis ve zabıta ekipleri, vatandaşlara hijyen, maske ile mesafe konularında uyarılarda bulundu. Kaymakam Yılmazer, denetimlere vatandaşlarla sohbet ederek denetimin amacının ceza yazmak olmadığını, bilinçlendirmek olduğuna vurgu yaptı. Yılmazer Şarkikaraağaç'ta da protokolle birlikte, kurulan halk pazarında denetimler gerçekleştirdi. Kaynak: AA