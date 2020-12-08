Son Dakika | Yalova'daki silahlı saldırı olaylarına karışan 3 şüpheli tutuklandı

Yalova'da iki grup arasında 10 gün önce başlayan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olaylarına karıştıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı.

Yalova'da 10 gün önce bir çay ocağında iş yeri sahibi, husümetlisi olduğu kişiler tarafından saldırıya uğramış, S.B. yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. S.B.'nin kardeşi husümetli olduğu ailenin iş yerini basmış, yabancı uyruklu bir vatandaş yaralanmış bir araç ise kundaklanmıştı. Olayı gerçekleştiren Ü.B'nin yakalanması için polis operasyon düzenlemiş, ikamet ettiği adrese giden emniyet güçleri Ü.B.'yi gözaltına aldığı sırada arbede yaşanmış ve iki polis memuru yaralanmıştı.

Yalova'da merkeze bağlı Kemerköprü mevkiinde yaklaşık 10 gün önce iki gurup arasında başlayan ve F.Y.'nin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayı ile ilgili firari şüpheli Ü.B., 3 Aralık 2020'de şüphelinin kardeşi S.B.'yi işlettiği çay ocağında silahla yaralayan 2 kişi ve polise mukavemet eden 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Firari bir şüphelinin gözaltına alınması sırasında çıkan arbedede gözaltına alınan 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlı saldırı olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 3 kişi tutuklanırken, polise mukavemet eden 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Silahlı saldırı şüphelisi 3 kişi ile polise mukavemet eden 9 kişi, savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı