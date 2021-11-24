Son Dakika | Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Son Dakika | Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

YALOVA (AA) - Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkisinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 katlı bir ev ve 5 sera içerisinde 426 kök Hint keneviri, 3 kilo 920 gram esrar, 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 83 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. ve A.V.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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