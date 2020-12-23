Son dakika! Yalova'da taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor
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Son dakika! Yalova'da taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

23.12.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:02
Son dakika! Yalova'da taksi ve minibüsler dezenfekte ediliyor

Son dakika haberler... Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi ve minibüsleri ücretsiz dezenfekte ediyor.

Yalova Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksi ve minibüsleri ücretsiz dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, mart ayından itibaren kentteki taksi ve minibüslerin düzenli olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutulduğu bildirildi.

Kentteki minibüs ve ticari taksilerin dezenfeksiyonunun ücretsiz yapıldığı belirtilen açıklamada, hafta içi 09.00-12.00 saatlerinde ticari taksi ve minibüslere hizmet verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Veteriner İşleri Müdürlüğüne gidilerek dezenfeksiyon işlemlerinin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada görüşlerine yer verilen Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, tüm çalışmaların vatandaşların sağlığı için yapıldığını ifade etti.

Tutuk, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda hatırlatmada bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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