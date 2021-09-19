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Son dakika: Yalova'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika: Yalova'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yalova'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yalova-Bursa kara yolu Sepetçioğlu mevkisinde motosikletiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı ileri sürülen Barış Şahinoğlu (30), Mehmet G. (33) yönetimindeki 53 HE 6314 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Şahinoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şahinoğlu, kurtarılamadı.

AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri
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