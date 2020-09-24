Son dakika... Yalova'da kumar operasyonunda 18 kişiye para cezası

Son dakika haberleri: Yalova'da kumar oynandığı belirlenen dernek lokalindeki 18 kişiye idari para cezası verildi.

Yalova'da kumar oynandığı belirlenen dernek lokalindeki 18 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Dernekte 18 kişinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığını gören ekipler, iki masada kumar oynayan 10 kişi hakkında da işlem başlattı.

Masalarda bulunan 32 poker oyun kağıdı, 104 iskambil kağıdı ile toplam 1345 lira paraya el koyan ekipler, ayrıca masa altına gizlenmiş bir miktar uyuşturucu buldu.

Lokal işletmecisi ile 3 çalışan hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan, uyuşturucu bulundurduğu tespit edilen şüpheliye ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Dernek lokalinde işletmeciye ve kumar oynayanlara toplam 45 bin 764 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız