Son dakika... Yalova'da karga kurtarma operasyonu

Son dakika haberlerine göre Yalova'da kanadı elektrik tellerine takılan karga mahsur kaldı.

Yalova'da kanadı elektrik tellerine takılan karga mahsur kaldı. UEDAŞ ekiplerinin imdadına yetiştiği karga, beslendikten sonra doğaya bırakıldı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Karpuzdere Mahallesi'nde meydana gelen olayda öğle saatlerinde elektrik tellerine takılan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise durumu UEDAŞ ekiplerine bildirdi. Sepetli araçla kurtarma operasyonunu gerçekleştiren UEDAŞ ekipleri, uzun süre aç kalan kargaya su vererek besledi. Vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydettiği olay gülümseten görüntülere sahne oldu. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı