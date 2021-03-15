Son dakika... Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı
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Son dakika... Yalova'da "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" tanıtıldı

15.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:44
Son dakika... Yalova'da

Son dakika haberler... Yalova'da, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Yalova'da, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yer aldığı tanıtım videosunun izletilmesi sonrası Şube Müdürü Naci Türker Yimsek, proje kapsamında yapılan çalışmalar ve ildeki genel durum hakkında bilgi verdi.

Ardından polis memurları tarafından uyuşturucu kullanımı, bağımlılık ve ailelerin dikkat etmesi gereken durumlarla ilgili sunuma yer verildi.

Narkotik köpeği "Zeytin"in gösterisiyle sona eren etkinliğe ildeki kadın muhtarlar, Yeşilay Cemiyeti Yalova Şubesi yetkilileri ve davetli kadınlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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