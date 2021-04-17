Son dakika: Yalova'da daireyi oyun salonuna çeviren 6 kişiye operasyon

Bir son dakika haberine göre Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi'nde bir eve operasyon düzenleyen emniyet güçleri daireyi kumarhaneye çeviren 6 kişiyi suçüstü yakaladılar.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi'nde bir eve operasyon düzenleyen emniyet güçleri daireyi kumarhaneye çeviren 6 kişiyi suçüstü yakaladılar.

Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde yapılan çalışmalar neticesinde Sahil Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Daireyi oyun salonunda çeviren 6 kişi suçüstü yakalanırken, operasyonda 22 gram esrar ve 2 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Daire içerisinde oyun oynayan şahıslar gözaltına alınırken, bu şahıslara "kumar oynatmak, uyuşturucu kullanmak ve kaçakçılıktan" adli işlem uygulandı. Ayrıca şahıslara 25 bin 580 TL idari para cezası kesildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı