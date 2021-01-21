Son dakika! Yalova'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı
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Son dakika! Yalova'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

21.01.2021 21:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:50
Son dakika! Yalova'da cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Yalova'da cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Yalova'da cinsel istismar iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kentte yaşayan bir aile, televizyon programında gördükleri şüpheli E.A'dan, geçmiş yıllarda 12 yaşındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, katıldığı programın bitiminde gözaltına alındı.

Yalova'ya getirilerek adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

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