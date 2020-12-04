Son dakika! Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

Son dakika haberine göre Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı yapıldı.

Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı yapıldı.

Merkez Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak girişindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki kişi ellerindeki tabancayla iş yerine ateş ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız