Son dakika! Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

04.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 13:33
Son dakika! Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı

Son dakika haberine göre Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı yapıldı.

Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı yapıldı.

Merkez Süleymanbey Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki bir iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahla ateş edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak girişindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki kişi ellerindeki tabancayla iş yerine ateş ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız

İlgili Haberler

Halde iş yeri sahibi ile yabancı uyrukluya silahlı saldırı kamerada
Halde iş yeri sahibi ile yabancı uyrukluya silahlı saldırı kamerada
Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı 1 yaralı
Yalova'da çay ocağına silahlı saldırı 1 yaralı
Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı 1 yaralı
Yalova'da kundaklama ve silahlı saldırı 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Caner Cindoruk Gonca Vuslateri Diego Armando Maradona
Spor Sörloth Samatta Okan Buruk Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Yalova'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırı kameraya yansıdı - Yalova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 13:34:32. #1.14#
title