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Son dakika! Yalova'da bir evde ve iş yerinde 2 kişi ölü bulundu

Son dakika! Yalova'da bir evde ve iş yerinde 2 kişi ölü bulundu
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıkları belirtilen 2 kişi ölü bulundu.

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde birlikte alkol aldıkları belirtilen 2 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine gittikleri Harmanlar Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Ekrem T'nin (56) cansız bedeniyle karşılaştı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, Ekrem T. ile arkadaşı Mehmet Y'nin (66) birlikte alkol aldıktan sonra ayrıldıkları bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Mehmet Y'nin evine giden ekipler, bu kişinin de öldüğünü tespit etti.

Metil alkolden yaptıkları içki nedeniyle öldükleri iddia edilen Ekrem T. ve Mehmet Y'nin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri

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