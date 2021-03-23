Son dakika... Yalova'da 1 milyon 920 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

Son dakika habere göre Yalova'da kovalamaca sonucu polis ekiplerince durdurulan araçta 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi.

Yalova'da kovalamaca sonucu polis ekiplerince durdurulan araçta 1 milyon 920 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, İstanbul'dan bir minibüse yüklenen makaronların Bursa, Balıkesir ve İzmir'e götürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan aracın sürücüsü F.T. (61), polisin ikazına rağmen durmayıp kaçmaya çalıştı.

Kovalamacanın ardından durdurulan araçta yapılan aramada TAPDK belgesi olmayan gümrük kaçağı 1 milyon 920 bin makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız