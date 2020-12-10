Son dakika: Yalıhüyük Kaymakamı Şahin'den polislere başarı belgesi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis görevlileri ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev yapan polis memurlarını başarı belgesi ile ödüllendirdi.