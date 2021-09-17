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Son dakika: Yakınları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika: Yakınları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan Cengiz Gülşan (46) evinde ölü bulundu.

İZMİR'in Konak ilçesinde yalnız yaşayan Cengiz Gülşan (46) evinde ölü bulundu. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmaya Gülşan'ın, ölüm nedeni otopsi ile kesinleşecek.

Konak ilçesi Akarca Mahallesi 1045 Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Cengiz Gülşan'dan haber alamayan yakınları, bugün saat 12.30 sıralarında polise haber verdi. Adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri eve Gülşan'ı hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri de Gülşan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İlk incelemede Gülşan'ın vücudunda herhangi bir darp bulgusuna ya da kesici, delici alet izine rastlanmadı. Alkol bağımlısı olduğu ve zaman zaman tedavi edildiği iddia edilen Gülşan'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gülşan'ın, ölüm nedeni otopsi ile kesinleşecek.


- İzmir
Son dakika: Yakınları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Son dakika: Yakınları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Son dakika: Yakınları haber alamadı, evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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