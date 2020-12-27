Son Dakika | Yakalaması vardı; dayısının cenazesine giderken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Yakalaması vardı; dayısının cenazesine giderken yakalandı

27.12.2020 03:21 | Son Güncelleme: 27.12.2020 03:25
Son Dakika | Yakalaması vardı; dayısının cenazesine giderken yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan yakalaması olan zanlı uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan yakalaması olan zanlı uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı.

Olay gece saatlerinde Alaplı-Ereğli Yolu Pidos Kavşağı polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya'nın Karasu ilçesinden Bartın'a dayısının cenazesine katılmak için seyir halinde olan M. U. polis uygulama noktasında durduruldu. Yaralama suçundan yakalaması olan M. U. gözaltına alınırken yarın nöbetçi mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Son Dakika | Yakalaması vardı; dayısının cenazesine giderken yakalandı
Son Dakika | Yakalaması vardı; dayısının cenazesine giderken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Merve Dizdar Demet Akalın Furkan Palalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Vitor Hugo Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Erkek Çocuk Ankara Pcr Testi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Yakalaması vardı; dayısının cenazesine giderken yakalandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 03:25:30. #1.15#
title