Son dakika! - Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı
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Son dakika! - Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı

Son dakika habere göre - Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı İşgal altındaki Batı Şeria'nin El Bireh kentinde bir cami, Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı.

Son dakika! - Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı
27.07.2020 17:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 18:09

- Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da cami yaktı

BATI ŞERİA - İşgal altındaki Batı Şeria'nin El Bireh kentinde bir cami, Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El Bireh kentindeki bir cami, kundaklanarak sprey boyalarla boyandı. Filistinli yetkililer, İsrailli yerleşimcileri saldırının arkasında olmakla suçladı. İsrail Kabine Bakanı Amir Peretz de sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıyı kınayarak sorumluların adalete teslim edilmesini istedi. Filistinli bir acil servis yetkilisi, El Bir ve El Ihsan caminin şafak vaktinden önce yanıcı bir madde dökülerek yakıldığını ifade etti. Yetkili, cami yakınında yaşayan sakinlerin ve itfaiye ekibinin alevleri söndürdüğünü ve caminin büyük hasar gördüğünü aktardı.

Filistin Diyanet İşleri Bakanlığı ve Filistin Baş müzakerecisi Saeb Erekat, söz konusu saldırıya yönelik Yahudi yerleşimcileri suçladı. Erekat, "Bu ırkçılıktır" ifadelerini kullandı. Caminin dışına İbranice sloganlar yazılırken, saldırının İsrailli yerleşimciler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

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Kaynak: İHA

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