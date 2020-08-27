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Son dakika! Yahsat, yeni mobil iletişimini kurmak için Airbus'ı seçti

Son dakika haberi: Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen küresel uydu operatörlerinden Al Yah Satellite Communications Company'nin (Yahsat), Thuraya'nın L bandı işinin sürekli gelişimini sağlayacak yeni nesil mobil iletişim sistemi Thuraya 4-NGS'yi kurmak üzere Airbus'ı seçti.

Son dakika! Yahsat, yeni mobil iletişimini kurmak için Airbus'ı seçti
27.08.2020 16:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 16:55

Birleşik Arap Emirlikleri'nin önde gelen küresel uydu operatörlerinden Al Yah Satellite Communications Company'nin (Yahsat), Thuraya'nın L bandı işinin sürekli gelişimini sağlayacak yeni nesil mobil iletişim sistemi Thuraya 4-NGS'yi kurmak üzere Airbus'ı seçti.

Yahsat, Thuraya'nın L bandı işinin sürekli gelişimini sağlayacak yeni nesil mobil iletişim sistemi Thuraya 4-NGS'yi kurmak üzere Airbus'ı seçtiğini duyurdu. Verilen bilgiye göre, Thuraya 4-NGS, Avrupa, Afrika, Orta Asya ve Orta Doğu'da kapasite ve kapsama alanını artırırken daha üst düzey özellikler ve esneklik sunacak, savunma, devlet ve işletme gibi tüm müşteri segmentlerinde yeni nesil mobilite çözümlerini mümkün kılacak. Bunun, Yahsat'ın Thuraya'yı dönüştürme ve uzay ve yer platformlarının tamamen elden geçirilmesini gerektiren ve daha geniş bir kapsama alanında yeni bir hizmet, ürün ve çözüm seti sağlayan yeni nesil sistemini piyasaya sunma taahhüdünde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtildi. Yeni özelliklerin, geniş bir iş hacmi kapasitesi ve piyasadaki en yüksek hızları sunarak denizcilik, nesnelerin interneti (IoT) ve veri çözümleri gibi birçok stratejik ürün hattında liderliği sağlarken, Thuraya'nın MSS ses pazarındaki güçlü yönlerini pekiştireceği aktarıldı. Yahsat'ın taahhüdüyle 500 milyon doların üzerine çıkan bugüne kadarki toplam taahhüt edilmiş yatırımın önümüzdeki yıllarda Airbus ile Thuraya 5-NGS (Thuraya 4-NGS'ye eşdeğer bir ek uydu) kurma seçeneği ve Asya Pasifik bölgesindeki kapsama alanının ve kapasitesinin güçlendirilmesiyle daha da artması bekleniyor.

Sistemin 2024 yılında faaliyet geçmesi planlandığı bildirildi. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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