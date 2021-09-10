Son dakika: KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, TIR'A ÇARPTI; 1 ÖLÜ

Edinilen son dakika haberine göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önündeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde, Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişelerine yaklaşık 2 kilometre mesafede meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Dursun Örmeci idaresindeki 34 ACJ 494 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak aynı yönde ilerleyen 33 CML 03 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri, Dursun Örmeci'nin cansız bedenini araçtan çıkardı. Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından, Örmeci'nin cenazesi morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı