Son dakika! Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika! Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı

Son dakika! Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Balıkesir'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Bandırma-Erdek yolunun baraj mevkiinde, bir kargo şirketine ait 10 J 187 plakalı taşıma aracı, yağışlı havada yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Kaza yapan araç çekici ile kurtarıldı. Olayı gören vatandaşlar bu mevkide sık sık kaza olduğunu belirtti.

Sadece bu hafta burada 5 kaza meydana geldiğini belirten vatandaş, "Buradaki bu kaza ilk değil, son da olmayacak. Şöyle aşağıya bakarsanız kırılmış ağaçları ve kaza sonrası ağaçlardan kopmuş ağaç dalları ve kaza yapan araçlardan kalmış parçalar ve camları göreceksiniz. Bu yolun asfaltı çok eski asfalt artık özelliğini yitirmiş. Aşırı derece yağış anında kaygan hale geliyor. Bu yolda iş makinaları ve çiftçi insanlarının traktörler aşırı miktarda yaşıyor. Asfaltın meylini görüyorsunuz, balık sırtı gibi. Bizim burada yapmış olduğumuz kaza ilk değil, son da olmayacak. ya yolun asfaltlanması veya başka bir çare bulunmasını istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika! Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı

Son dakika! Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı

Son dakika! Yağmurla gelen kaza: 2 yaralı

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