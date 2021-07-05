Son Dakika | Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarma darbesi
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Son Dakika | Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarma darbesi

Son Dakika | Yabancı uyruklu zehir tacirine jandarma darbesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde pazarlayan yabancı uyruklu T.S. isimli şahsın Fatih'teki evine operasyon düzenledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde pazarlayan yabancı uyruklu T.S. isimli şahsın Fatih'teki evine operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 11 kg. uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu T.S. isimli şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde, İstanbul Fatih'te yabancı ülkelere kargo taşımacılığı yapılan firmada çalışan T.S. isimli şahıs tarafından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Yabancı uyruklu olduğu anlaşılan şüphelinin Fatih'teki evinde yapılan aramalarda, 11 kg. uyuşturucu madde (Eroin), 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yabancı uyruklu T.S. isimli şahıs ise Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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