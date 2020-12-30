Son dakika! Yabancı uyruklu çiftin evinden silahlı yağma yapan 4 kişi tutuklandı
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Son dakika! Yabancı uyruklu çiftin evinden silahlı yağma yapan 4 kişi tutuklandı

30.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:31
Son dakika! Yabancı uyruklu çiftin evinden silahlı yağma yapan 4 kişi tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih ilçesinde, kendilerini "polis" olarak tanıtarak girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Fatih ilçesinde, kendilerini "polis" olarak tanıtarak girdikleri evden para ve ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı.

Molla Gürani Mahallesi'nde Cezayir uyruklu Oussama Z.B. (32) ve Tunus uyruklu kız arkadaşı Ibtıssem R.E.A'nın (31) yaşadığı eve gelen 4 kişi, kendilerini "polis" olarak tanıttı. Ev sahibinin kapıyı açmasının ardından Oussama Z.B'yi başına silah kabzasıyla vurarak yaralayan zanlılar, evdeki 500 lira, 200 avro, 2 kol saati ve bir miktar ziynet eşyasını alıp kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonda İbrahim A. (23), Volkan A. (26), Cengiz Ç. (22) ve Zeynal B. (21) gözaltına alındı. Operasyonda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca ele geçirildi.

Polisin yaptığı çalışmada, İbrahim A'nın bir perdecide çalıştığı, birkaç gün önce çiftin evine perde takmaya gittiği ve daha sonra arkadaşlarıyla hırsızlık amacıyla eve girdiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede "silahlı yağma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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