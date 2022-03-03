Son Dakika | Yaban hayatının belgesellik görüntüleri paylaşıldı

ADANA (İHA) - Yaban hayatının belgesellik görüntüleri paylaşıldı

Adana DKMP 7. Bölge Müdürlüğü 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" nedeniyle Adana, Hatay ve Niğde'de nesli koruma altındaki hayvanların görüntülerini paylaştı

ADANA - Adana, Hatay ve Niğde'de bulunan doğal yaban hayatının belgesellik görüntüleri Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü tarafından paylaşıldı.

"3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" adına paylaşılan görüntülerde bölgenin önemli merkezi yaşam alanı olan Adana'daki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Yumurtalık Lagünü Milli Parkı, Niğde'deki Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Aladağlar Milli Parkı, Hatay'daki Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında alaca yalıçapkını, turaç, turna, saz kedisi, çakal, kuyruksüren, yabankeçisi, dağ ceylanı, yeşil denizkaplumbağası gibi nesli koruma altında olan hayvanlar Yusuf Ardıç'ın kadrajından doğa severlerin beğenisine sunuldu.