Son Dakika | Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

SAKARYA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 29 ilden 430 sporcu katılıyor. Salona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES koduyla alınan sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve kıdemliler kategorilerinde mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk gününde "kıdemliler", geleneksel ve taklit stillerinde becerilerini sergiledi.

Üç gün sürecek şampiyonada sporcular yarın ve 17 Aralık Cuma günü "minikler", "yıldızlar", "gençler" ve "büyükler" kategorilerinde geleneksel ve taklit stillerinde hem çıplak el hem de silahlı olarak mücadele edecek.

AA / Emre Ayvaz - Spor Haberleri

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