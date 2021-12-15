Son Dakika | Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı - Haberler Spor
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Son Dakika | Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı

Son Dakika | Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

SAKARYA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Wushu Geleneksel Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 29 ilden 430 sporcu katılıyor. Salona yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında HES koduyla alınan sporcular, "minikler", "yıldızlar", "gençler", "büyükler" ve kıdemliler kategorilerinde mücadele ediyor. Şampiyonanın ilk gününde "kıdemliler", geleneksel ve taklit stillerinde becerilerini sergiledi.

Üç gün sürecek şampiyonada sporcular yarın ve 17 Aralık Cuma günü "minikler", "yıldızlar", "gençler" ve "büyükler" kategorilerinde geleneksel ve taklit stillerinde hem çıplak el hem de silahlı olarak mücadele edecek.

AA / Emre Ayvaz - Spor Haberleri

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