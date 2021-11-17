Son dakika haber: WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması - Haberler
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Son dakika haber: WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un cinayet davası devam ediyor.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki protestolar sırasında 2 kişinin ölümüne neden olan Kyle Rittenhouse'un cinayet davası devam ediyor. Karar aşamasına yaklaşan davanın görüşüldüğü Kenosha Adliye'si önünde "Siyahilerin Hayatı Değerlidir" (Black Lives Matter-BLM) hareketi üyeleri ve Kyle Rittenhouse destekçileri karşı karşıya geldi.

Son dakika haber: WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

Son dakika haber: WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

Son dakika haber: WİSCONSİN - ABD'de 2 göstericiyi öldüren Rittenhouse'ın yargılanması

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AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri

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