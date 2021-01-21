Son dakika: WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden'dan görevinin ilk gününde Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname
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Son dakika: WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden'dan görevinin ilk gününde Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname

21.01.2021 05:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 05:06

Son dakika haberler... ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından geldiği Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Donald Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından geldiği Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Donald Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

Son dakika: WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden'dan görevinin ilk gününde Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname
Son dakika: WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden'dan görevinin ilk gününde Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname
Son dakika: WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden'dan görevinin ilk gününde Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname
Son dakika: WASHİNGTON - ABD Başkanı Biden'dan görevinin ilk gününde Trump yönetiminin kararlarını tersine çeviren 17 kararname

Kaynak: Anadolu Ajansı

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