Son dakika... Wall Street Journal'dan Muhammed bin Selman'ın "küresel güç arayışı" kitabı
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Son dakika... Wall Street Journal'dan Muhammed bin Selman'ın "küresel güç arayışı" kitabı

Son dakika haberi... ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çalışanları tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iktidara yükseliş sürecinin ele alındığı kitap kaleme alındı.

Son dakika... Wall Street Journal'dan Muhammed bin Selman'ın
20.08.2020 21:41 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:16

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi çalışanları tarafından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın iktidara yükseliş sürecinin ele alındığı kitap kaleme alındı.

WSJ gazetesi çalışanları Bradley Hope ve Justin Scheck tarafından "Kan ve Petrol: Muhammed bin Selman'ın Acımasız Küresel Güç Arayışı" isimli kitap yazıldı.

Söz konusu kitapta yer alan bilgilere göre, 2015'te Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in göreve gelmesinin ardından oğlu Veliaht Prens bin Selman askeri, güvenlik ve petrole bağlı ekonomi üzerinde büyük yetkiler elde etmeye başladı.

Veliaht Prens, "servet düşkünlüğü", "para arzusu" ve "iktidar dürtüsü"yle ülkesinde adım adım iktidara yükseldi.

2015 yazında Maldivler'deki "Velaa Private Island" bir aylığına 50 milyon dolara kiralanarak, Veliaht Prens'in iktidara yükselişi için gizli bir parti planlandı.

Kameralı telefon yasağı konulan partide, ABD'li rap şarkıcısı Pitbull ve Güney Koreli şarkıcı Park Jae-Sang (PSY) de sahne aldı.

Brezilya ve Rusya gibi ülkelerden gelen 150 model ve Veliaht Prens'in Suudi arkadaşlarının katıldığı ve bir ay sürecek partinin basına sızmasının ardından Veliaht Prens, bir hafta içinde Ada'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Veliaht Prens, aynı yıl 134 metre uzunluğunda ve 429 milyon avro değerinde "Serene" adlı bir yat ve Fransa'nın Versay bölgesi yakınlarında 300 milyon dolara şato satın aldı.

"Dünyanın en büyük petrol şirketi"nin başına geçti

Veliaht Prens, birkaç yıl içinde rakiplerini etkisiz hale getirmeye başladı.

Kadın hakları konusunda genişleme politikası izlerken, Yemen'deki savaşa da dahil oldu.

Veliaht Prens, "dünyanın en büyük petrol şirketi" kabul edilen "Saudi Aramco"nun da başına geçti.

Ülkesindeki milyarderler ve akrabaları, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında başkent Riyad'da 5 yıldızlı Ritz Carlton Otelinde gözaltına alındı.

Veliaht Prens'e bağlı güvenlik güçleri, 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda öldürdü.

84 yaşındaki Kral Selman sonrasında Veliaht Prens'in tahta geçmesi halinde onun güce yükselişi, ülkenin izleyeceği yolu değerlendirmede büyük önem arz edecek.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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