Son Dakika! Voleybolda VakıfBank, Dünya Şampiyonu Oldu
Son dakika! VakıfBank, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının finalinde Minas Tenis Clube'yi 3-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Brezilya ekibi Minas Tenis Clube'ü 25-23, 25-21 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu.
Son altı Dünya Şampiyonası'nda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı olmayı başardı. Bu şampiyonlukla VakıfBank, "Türkiye'nin uluslararası alanda en başarılı takımı" unvanını da perçinledi.
"TÜRK KADININA ARMAĞAN OLSUN"
VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren, ''Üst üste iki Avrupa şampiyonluğundan sonra üst üste ikinci, toplamda üçüncü Dünya Kulüpler şampiyonluğunu kazanmak çok büyük bir gurur. Emeği geçen oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve çalışanlarımızı kutluyorum. Büyük bir adanmışlıkla kulübümüze inanan ve sahiplenen Bankamıza, bizlere bu imkanı sağlayan Bankamız Yönetimi ve Genel Müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bütün takım ve sporcularımıza bu başarıları nasip etsin. Bu kupa, emeklerinin değeri hiçbir zaman ölçülemeyecek ve ödenmeyecek her yaştaki Türk kadınına armağan olsun'' dedi.
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futbola harcadığımız paranın yuzde bırını harcamadığımız dallarda dunya şampıyonu oluyoruzyazık su futbola harcanan paralaraCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Çokmu lazımdı diyen arkadaş hay ağzına sağlık memlekete ne faydası var dört tane baldırı çıplak edep YokCevap Yaz 8 23 Yayından Kaldır
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Ne varsa kadınlarımızda var, helal olsunCevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
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Iyi de vergilerimizi car cur eden trt bu maci neden vermiyor.haram olsun.Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Isi bunlar yapar parayi futbolcu alirCevap Yaz 15 1 Yayından Kaldır