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Son dakika... Voleybolda transfer sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika... Voleybolda transfer sevinci

Son dakika habere göre Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren voleybol 2'inci lig takımı Şeref Koleji Spor Kulübü'nün kaptanı Asım Aydın, voleybol 1'inci lig takımı Kütahya Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu.

SİMAV, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren Voleybol 2'inci lig takımı Şeref Koleji Spor Kulübü'nün kaptanı Asım Aydın, voleybol 1'inci lig takımı Kütahya Belediye Spor Kulübü'ne transfer oldu.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, spora verilen önemin, gençliğe verilen önemle yakından ilgili olduğunu belirtti. Sapmaz " İlçemizde sporu sevdiren ve geliştiren voleybol antrenörü Çetin Aysu'nun yetiştirdiği genç kardeşimiz Asım Aydın, voleybol 1'inci lig takımı Kütahya Belediye Spor'un kadrosuna alınarak transfer sevinci yaşadı. Genç sporcumuza sürdürülebilir başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

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