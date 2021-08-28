Son dakika! Voleybol turnuvasını Çilimli kazandı
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Son dakika! Voleybol turnuvasını Çilimli kazandı

Son dakika! Voleybol turnuvasını Çilimli kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberine göre DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor okulları tarafından Düzce'de voleybol turnuvası düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor okulları tarafından Düzce'de voleybol turnuvası düzenlendi. Turnuvayı Çilimli'den katılan sporcular şampiyonluk oldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları Voleybol turnuvası 18 Temmuz Spor salonunda gerçekleştirildi. Çilimli, Kaynaşlı, Gölyaka ve Düzce merkez takımları arasında gerçekleştirilen voleybol şampiyonasında karma takımlar yarıştı. Takımların kıyasıya mücadele ettiği turnuvada Çilimli birinci olurken, Kaynaşlı ikinci oldu. Düzce Merkez turnuvayı üçüncü tamamlarken, Gölyaka ise dördüncü. Takımlara kupalarını ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı ile İl Müdür yardımcısı Gülay Ercan verdi. - DÜZCE

Son dakika! Voleybol turnuvasını Çilimli kazandı
Son dakika! Voleybol turnuvasını Çilimli kazandı
Son dakika! Voleybol turnuvasını Çilimli kazandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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