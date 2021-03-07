Virajı alamayan otomobilin ağaca çarptığı anlar kamerada

Virajı alamayan otomobilin ağaca çarptığı anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kaza kameraya yansıdı. Hurdaya dönen araçta yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Malkara ilçesinin Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi üzerinde meydana geldi. Yokuş aşağı seyreden Üveyis Ş. yönetimindeki 59 LJ 857 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde virajı alamadı.

Yaralının yardımına koştular

Yol kenarındaki ağaca çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü Üveyis Ş. yaralandı. Kafeteryadan çıkan gençlerin kazayı fark edip yardımına koştuğu yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci kaza kamerada: "Kaymasıyla çarpması bir oldu"

Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Park halindeki aracına binmek üzereyken kazayı fark ettiğini ifade eden Hüseyin Yıldırım, "Kafeteryada çay içtikten sonra arabama binecektim. Yukarıdan gelen aracın kayarak ağaca çarptığını fark ettim. Kaymasıyla ağaca çarpması bir oldu. Tahmin ettiğim kadarıyla virajı alamadı. Araçtan fırlayan parçalar benim arabanın arka camını patlattı. Hemen yardıma koştuk" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı