Son dakika: Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika: Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika: Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyere saplanan otomobilden yaralı kurtulan 7 yaşındaki Ebra Ela C. Havran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Havran ilçesinde bariyere saplanan otomobilden yaralı kurtulan 7 yaşındaki Ebra Ela C. Havran Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Hamas Çakılı civarında tek taraflı trafik kazası oldu. Niyazi C. idaresindeki 34 CKM 313 plakalı araç, viraj bariyer demirlerine çarptı. Bariyer demirleri aracın motor bölümünde girerek otomobile ok gibi saplandı. İtfaiye ve 112 Acil ekiplerinin müdahalesi ile yaralılar araçtan çıkarıldı. Sürücü Niyazi C. hafif yaralı olarak ayakta tedavi edilirken, araçta bulunan 4 kişi çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan yedi yaşındaki Ebra Ela C. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Son dakika: Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika: Viraj bariyerlerine ok gibi saplanan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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