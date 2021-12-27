Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 2.116 puan seviyesinde alıcı buluyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.123,75 puanı görmesinin ardından, saat 09.35 itibarıyla önceki normal seans kapanışının yüzde 1 üzerinde 2.116,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 5 üzerinde 2.095,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise 2.070,00 puana geriledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantına ilişkin endişelerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını bildirdi.

Öte yandan, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, geçen hafta başında uygulamaya alınan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugün de devam edeceğini duyurdu.

Analistler, kontratlarda vade sonuna yaklaşılması sebebiyle hafta boyunca oynaklığın yüksek olabileceğini kaydederek, endeks kontratında açık pozisyon sayısının yaklaşık 230 bin olduğunu belirtti.

Bugün yurt içinde kapasite kullanımı, reel kesim güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, ABD'de ise Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.170 puanın direnç, 2.070'in destek olarak öne çıktığını söyledi.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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