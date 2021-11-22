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Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.945 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.945 puanda dengelendi.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.949,50 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 üzerinde 1.945,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.928,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 1.919,75 puana indi.

Analistler, küresel pay piyasalarının Avrupa'da uygulamaya alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları ve ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) destekleyici para politikalarını beklenenden daha önce terk edebileceği endişesiyle karışık bir seyir izlediğini, yurt içinde ise pozitif bir seyrin hakim olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve yurt dışı üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve 2. el konut satışları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.900 seviyesinin destek, 1.970 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri

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