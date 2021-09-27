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Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

AA / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.498 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yükselişle başlamasının ardından 1.498 puanda dengelendi.

Ekim vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.504,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 1.498,00 seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü, satış ağırlıklı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,16 altında 1.491,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, küresel piyasaların, artan tedarik sıkıntıları ve Çin'in ekonomik regülasyonlarına ilişkin belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladığını bildirdi.

Bugün, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın ???????konuşmasının yanı sıra, ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.535 puanın direnç, 1.480 ve 1.460 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA / Murat Aslan - Ekonomi Haberleri
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