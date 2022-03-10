Son dakika... VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 2.338 puanda dengelendi.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.357,00 puanı görmesinin ardından, önceki normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2.338,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 3,6 üzerinde 2.325,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da yükselişine devam ederek 2.348,25 puana çıktı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşında artan diplomasiye yönelik iyimserlikle küresel pay piyasalarında toparlanma çabasının öne çıktığını kaydederek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'nin şubat ayı enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca yurt içinde işsizlik verilerinin yanı sıra petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.350 ve 2.400 seviyesinin direnç, 2.300 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.