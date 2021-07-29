Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.493 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.495,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 1.493,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.475,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla yükselişe geçerek, yüzde 0,7 artışla 1.485,50 puana çıktı.

Analistler, Fed'in dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının genişleyici para politikalarına bir süre daha devam edileceğine ilişkin ipuçları barındırmasıyla küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğunu aktardı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı Enflasyon Raporu ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme ve Almanya'da öncü enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.490 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1.510 puanın direnç olarak öne çıktığını, 1.470 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2021-III"ün tanıtımı amacıyla bugün saat 10.30'da bir sunum gerçekleştirecek ve daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.

Bir önceki Enflasyon Raporu'nda, enflasyonun 2021 sonunda orta noktası yüzde 12,2 olmak üzere, yüzde 10 ile yüzde 14,4 aralığında gerçekleşeceği öngörülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Fed faiz oranını değiştirmedi
Fed faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
ABD Merkez Bankası, politika faizini sabit bıraktı
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,56 seviyelerinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Temel Karamollaoğlu
Magazin Derya Uluğ Prens Harry Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Diego Aytaç Kara Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 09:44:33. #1.15#

title