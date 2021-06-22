Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika: VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.527 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.527 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.528,00 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.527,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, küresel pay piyasalardaki satış baskısına karşın 1.505 seviyesinden bulduğu destekle yükselişe geçti ve normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.522,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 1.525,25 puana çıktı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin sözle yönlendirmelerinin yakından takip edildiğini, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti.

Powell'ın açıklamalarında varlık alımlarının ne zaman azaltılacağına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, Fed'in iki üyesinin de bugün yapacağı açıklamaların izleneceğini bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde Tüketici Güven Endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve ABD'de ikinci el konut satışları ile Richmond Fed İmalat Endeksi verilerinin bulunduğunu belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 1.500 ve 1.470 puanın destek, 1.550 seviyesinin direnç konumunda olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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