Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

12.01.2021 09:37 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:37
Son dakika! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.707,00 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) şubat vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne alıcılı bir seyirle başlamasının ardından 1.707,00 seviyesinde dengelendi.

Şubat vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 1.709,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 1.707,00 seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışın yüzde 1,2 altında 1.696,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 1.701 puana yükselerek kayıplarını kısmen telafi etti.

Analistler, ABD'deki siyasi gelişmeler ve yükseliş eğilimini sürdüren ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin risk iştahını törpüleyen ana etkenler olduğunu, ancak ABD Başkanlığı'na seçilen Joe Biden'ın perşembe günü açıklayacağı mali teşvik paketine ilişkin beklentilerin küresel ölçekte piyasaları desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, bugün ABD Merkez Bankası Açık Piyasa Komitesi üyelerinin konuşmalarının yanı sıra yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.720 ve 1.735 seviyelerinin direnç, 1.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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