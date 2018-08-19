Son Dakika! Villarreal, Enes Ünal'ı 1 Yıllığına Real Valladolid'e Kiraladı

İspanya La Liga takımlarından Villarreal, milli futbolcumuz Enes Ünal'ı La Liga ekiplerinden Valladolid'e kiraladı. AC Milan'dan Bacca'nın transferinin ardından Enes Ünal'ı gözden çıkartan Villarreal, İspanya, Hollanda ve Türkiye'den birçok talibi olan Enes Ünal'ı satış opsiyonsuz Valladolid'e kiraladı. Valladolid, 21 yaşındaki Enes Ünal'ın kariyerindeki 8. takım oldu.

14 MİLYON EUROYA VILLARREAL'E TRANSFER OLMUŞTU

Bursaspor'dan Manchester City'e transfer olan Enes Ünal kısa bir süre içerisinde Nac Breda, Genk ve Twente'yerkiralanmıştı. Twente'de gösterdiği yüksek performansın ardından Manchester City'e geri dönen ancak derin kadro içerisinde kendisine yer bulamayan Enes Ünal, 14 milyon euroluk bonservis bedeli karşılığında Villarreal'e transfer olmuştu.