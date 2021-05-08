Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Bursa'nın Mudanya ilçesinde aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan otomobil spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçesine uçtu.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkan otomobil spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçesine uçtu. Ters dönüp merdivenlerin üzerine düşen aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, lüks villaların bulunduğu Bademli Mahallesi'nden geçen Eski Mudanya Yolu üzerinde seyreden Doğan Çakmak'ın kullandığı otomobil aşırı hız sebebiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki spor salonu olarak kullanılan bir villanın bahçe duvarını yıkıp içeriye daldı. Ters dönüp merdivenlerin üzerine düşen otomobil içerisinde sıkışan sürücü Doğan Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Çakmak'ın cenazesi morga kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken jandarma ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı. - BURSA

Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Son Dakika | Villanın bahçesine uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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