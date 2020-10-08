Son dakika! Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp
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Son dakika! Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp

08.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:20
Son dakika! Vietnam'da sel: 5 ölü, 6 kayıp

Gelen son dakika haberine göre Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Vietnam'da aşırı yağışların yol açtığı sellerde 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, ülkenin Lao Cai, Gia Lai ve Quang Tri eyaletlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle seller meydana geldi.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Merkez Yönetim Komitesinden yapılan açıklamada, seller nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin kaybolduğu belirtildi.

Quang Tri'nin Dakrong ve Huong Hoa bölgelerinde 1600 kadar hanenin tahliye edildiği kaydedildi.

Vietnam'da geçen yıl fırtına ve şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 132 kişi hayatını kaybetmiş, 207 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik

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