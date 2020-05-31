Son dakika... Victor Lapena 1 yıl daha Fenerbahçe'de Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nin en başarılı koçu seçilen Victor Lapena 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara koç!" ifadeleri kullanıldı.

Victor Lapena, son olarak FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.

Kaynak: AA