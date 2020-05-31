Son dakika... Victor Lapena 1 yıl daha Fenerbahçe'de
Son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
31.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 31.05.2020 13:41
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda İspanyol başantrenör Victor Lapena'nın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunda FIBA Avrupa Ligi'nin en başarılı koçu seçilen Victor Lapena 1 yıl daha bizlerle! Birlikte nice şampiyonluklara koç!" ifadeleri kullanıldı.
Victor Lapena, son olarak FIBA Avrupa Ligi'nde yılın antrenörü seçilmişti.
Kaynak: AA