Son dakika! VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın ikinci bölümünde 13 ili ziyaret edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın ikinci bölümünde 13 ili ziyaret edecek

Son dakika! VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın ikinci bölümünde 13 ili ziyaret edecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri... VERİMDER, Anadolu Buluşmaları ile Türkiye'yi 'Enerji Verimliliği ve Gelecek' başlıklı toplantıda buluşturuyor.

VERİMDER, Anadolu Buluşmaları ile Türkiye'yi 'Enerji Verimliliği ve Gelecek' başlıklı toplantıda buluşturuyor. Dernek bu kapsamda 13 ili ziyaret edecek.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), tüm Türkiye'de enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda başlattığı seferberliğin ikinci devresine "Enerji Verimliliği ve Gelecek" temasıyla, Dalmaçyalı sponsorluğunda devam ediyor. Verilen bilgiye göre, tüm dünyanın ve Türkiye'nin en önemli konularından biri olan enerji verimliliğinin daha fazla yaygınlaşması amacıyla VERİMDER, 'Anadolu Buluşmaları'nın ikinci devresini 16 Haziran'da İzmir'de başlatarak çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Dalmaçyalı sponsorluğunda İzmir'de düzenlenecek ilk toplantının ardından dernek öncelikli olarak belirlediği 13 ili karış karış gezecek.

"Bu yaz yeniden birlikteyiz"

Enerji tasarrufunun önemi başta olmak üzere enerji verimliliği hakkında her şeyin konuşulacağı 'Anadolu Buluşmaları' toplantı serisinde yeni çözümler ile birlikte tüm kamuoyu bilinçlendirilecek.

Toplantı rotasında 13 il bulunan derneğin, Anadolu Buluşmaları ile tüm Türkiye'yi tekrar karış karış gezeceğini belirten VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Çevre sorunlarıyla daha çok uğraştığımız şu günlerde gelecek nesillere daha sürdürülebilir ve yeşil bir dünya bırakmak için iklim değişikliğinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu noktada enerji verimliliğini önemini tüm Türkiye'ye tekrar anlatmak istiyoruz" dedi.

"Önceliğimiz sıcak iklim bölgeleri"

Enerji verimliliğinin her alanındaki bilgileri kamu ile paylaşarak topluma farkındalık kazandırmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Alkin, "Özellikle yaz aylarında binalarda soğutma ihtiyacı nedeniyle artan enerji talebine ısı yalıtımı ile dur diyebiliriz. Bu sebeple öncelikli olarak rotamızı sıcak iklim bölgeleri üzerinde belirledik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
2,5 milyar liralık bitkisel üretim destekleri 18 Haziran'dan itibaren ödenecek
Marmara'da 2 günde 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı
Marmara'da 2 günde 392 m³ müsilaj toplandı! En çok İstanbul'dan çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Meral Akşener Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın ikinci bölümünde 13 ili ziyaret edecek - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 14:40:12. #1.14#

title