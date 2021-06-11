Son dakika! VERİMDER, Anadolu Buluşmaları'nın ikinci bölümünde 13 ili ziyaret edecek

Son dakika haberleri... VERİMDER, Anadolu Buluşmaları ile Türkiye'yi 'Enerji Verimliliği ve Gelecek' başlıklı toplantıda buluşturuyor.

VERİMDER, Anadolu Buluşmaları ile Türkiye'yi 'Enerji Verimliliği ve Gelecek' başlıklı toplantıda buluşturuyor. Dernek bu kapsamda 13 ili ziyaret edecek.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), tüm Türkiye'de enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda başlattığı seferberliğin ikinci devresine "Enerji Verimliliği ve Gelecek" temasıyla, Dalmaçyalı sponsorluğunda devam ediyor. Verilen bilgiye göre, tüm dünyanın ve Türkiye'nin en önemli konularından biri olan enerji verimliliğinin daha fazla yaygınlaşması amacıyla VERİMDER, 'Anadolu Buluşmaları'nın ikinci devresini 16 Haziran'da İzmir'de başlatarak çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Dalmaçyalı sponsorluğunda İzmir'de düzenlenecek ilk toplantının ardından dernek öncelikli olarak belirlediği 13 ili karış karış gezecek.

"Bu yaz yeniden birlikteyiz"

Enerji tasarrufunun önemi başta olmak üzere enerji verimliliği hakkında her şeyin konuşulacağı 'Anadolu Buluşmaları' toplantı serisinde yeni çözümler ile birlikte tüm kamuoyu bilinçlendirilecek.

Toplantı rotasında 13 il bulunan derneğin, Anadolu Buluşmaları ile tüm Türkiye'yi tekrar karış karış gezeceğini belirten VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Çevre sorunlarıyla daha çok uğraştığımız şu günlerde gelecek nesillere daha sürdürülebilir ve yeşil bir dünya bırakmak için iklim değişikliğinin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu noktada enerji verimliliğini önemini tüm Türkiye'ye tekrar anlatmak istiyoruz" dedi.

"Önceliğimiz sıcak iklim bölgeleri"

Enerji verimliliğinin her alanındaki bilgileri kamu ile paylaşarak topluma farkındalık kazandırmak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Alkin, "Özellikle yaz aylarında binalarda soğutma ihtiyacı nedeniyle artan enerji talebine ısı yalıtımı ile dur diyebiliriz. Bu sebeple öncelikli olarak rotamızı sıcak iklim bölgeleri üzerinde belirledik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı