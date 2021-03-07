Son dakika haber: Venezuela Devlet Başkanı Maduro, koronavirüs aşısı oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya, Rusya'nın geliştirdiği 'Sputnik V' koronavirüş aşısı uygulandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sputnik V koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Aşının uygulandığı anları da paylaşan Maduro, 'Bu aşı ile sağlık personelimizin büyük bir bölümünü aşıladık ve tüm halkımızı korumak için başka aşılar da ekleyerek kendimizi hazırlıyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı